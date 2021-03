Szépen lassan közelítünk a Biomutant megjelenése felé, ennek értelmében a THQ Nordic és az Experiment 101 kettőse villantott egy vadonatúj gameplay trailert a játékhoz, amelyben ezúttal nem mást vehetünk szemügyre, mint magát a harcrendszert.

Eme egy perces kedvcsináló mellett azért jött még néhány finomság, mint például kiderült, hogy előrendelői bónuszként robog be a The Mercenary kaszt is, amely dupla fegyverrel indulhat, illetveEttől függetlenül a Mercenary kaszt a premier után letölthető tartalomként elérhető lesz majd, úgyhogy nem marad le senki semmiről. A Biomutant premierjét május 25-ére várjuk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra, ha minden a tervek szerint alakul.

