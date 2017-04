A harcokról szól a legújabb The Surge trailer

A Deck13 egy újabb trailert mutatott be a The Surge címmel hamarosan megjelenő akció-szerepjátékról, amely a Lords of the Fallen egyfajta sci-fi változataként érkezik május közepén.

A játék legújabb kedvcsinálója pedig most bebizonyítja, hogy a The Surge mekkora nagy király lesz az ütközetek tekintetében, hiszen az alábbi videó teljes egészében a harcokra koncentrál, amelyek tekintetében az alkotás elképesztő változatosságot és intenzitást biztosít, miközben magátHa tetszik ez a különleges megközelítésű sci-fi Dark Souls dolog, az alábbi trailerrel garantáltan még közelebb kerülhetsz hozzá. Megjelenés május 16-án PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

Nézd nagyban ezt a videót!