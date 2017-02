A harc kapta a központi szerepet a Ni No Kuni 2 friss trailerén

A Level 5 munkatársaitól egy alig másfél perces, ámde annál látványosabb mozgóképet kaptunk a mai napon a csodálatos és egyben elragadóan mesés grafikájáról ismert Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom -ról, amelynek most az ütközeteibe pillanthatunk bele egy rövid időre.

A várhatóan még az idén megjelenő szerepjátékban ugyanis a felfedezés mellett nagyon fontos szerepet játszik majd a harc is, hiszen akár a nyitott világban, akár a szűkös dungeonok mélyén járkálunk, mindig belebotolhatunk majd egy-két rémségbe, akik az utunkat állják. Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom -ban egyébiránt a felvétel alapján, melynek újdonságaival az alábbiakban szinte kivétel nélkül megismerkedhetsz. Megjelenik PC-re és PS4-re is, valamikor 2017-ben.

