A hangok és a zenék kapták a főszerepet a Starfield legújabb fejlesztői naplójában

Igencsak hangulatos, ezúttal inkább a fülünknek kedves fejlesztői naplót kapott a Starfield , és bár a Bethesda alkotásáról túl sokat még mindig nem tudunk, az viszont biztos, hogy zenei szempontból nagyon ott lesz a szeren.

Nem véletlenül, hiszen amint az alábbiakból is kiderül, a Starfield muzikális oldaláért a legendás Inon Zur zeneszerző a felelős, aki nem tegnap kezdte a szakmát, legendás szerepjátékok esetében gondoskodott már a muzikális hangulatfokozásról, ésMinderről pedig nemcsak ócska ígéreteket kapunk, hanem bele is hallgathatunk néhány tételbe, sőt láthatjuk a komponálás, illetve a felvételek néhány pillanatát. Ha imádod a zenét, garantáltan téged is kiráz majd közben a hideg. Starfield november 11-én érkezik PC-re és Xbox Series X/S-re.

Nézd nagyban ezt a videót!