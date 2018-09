Bár holnap már a boltok polcain is megtalálható lesz a Spider-Man , az Insomniac Games csapata azonban folyamatosan dobálja ki hozzá az újabb kedvcsinálókat, így most egy olyan fejlesztői naplót tudunk mutatni nektek, mely Pókember különc közlekedési módjáról szól.

Ez nem más, mint a hálóhintázás, melyet nem most először láthatunk videojátékban, azonban a készítők az alábbiak szerint, ami az első játéktesztek alapján össze is jött nekik.Amennyiben neked is viszket már a tenyered, hogy átvedd az irányítást a Pókfej felett, a Spider-Man várhatóan holnap érkezik, csak és kizárólag PS4-re.

