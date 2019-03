A Halo: The Master Chief Collection minden tagja megjelenik idén PC-re

A 343 Industries ugyan bejelentette korábban, hogy PC-re is elhozzák a Halo: The Master Chief Collection -t, sőt még a Halo Reach is csatlakozik a bulihoz, de már akkor kiderült, hogy nem egy csomagban, hanem külön-külön adják majd ki a portokat.

Emiatt sokan úgy hitték, hogy akár évekig is eltarthat majd, míg a kollekció minden tagja befut PC-re, azonban az átiratok mögött álló Splash Damage nemrégiben körbeküldte az első hírlevelet, melyben egy mondattal elrendezték és le is zárták ezt a dolgot.Körüzenetükből ugyanis megtudtuk, hogy bár, azonban a kollekció többi epizódja is beroboghat majd a platformra az év végéig, tehát csak idén hat Halo-játékkal lehetünk gazdagabbak a platformon.