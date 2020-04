A Halo társalkotója is borzasztóan izgatott a PS5 SSD-rendszere miatt

Komoly lépést fog jelenteni a next-gen során az SSD-k jelenléte, a Halo társalkotója pedig, Marcus Lehto sok kollégájához hasonlóan izgatottságát fejezte ki a PS5 ezen megoldásai kapcsán, miszerint megannyi kaput ki fog nyitni a fejlesztők előtt.

Hasonló tényezők miatt örül, mint például, hogy nem kell majd ilyen-olyan módon trükközni a töltésidők elrejtésével, a tartalmat is sokkal gyorsabban be tudják tölteni, így összességében egy sokkalta folyékonyabb élményt tudnak a játékosok elé tárni.Hozzátette azt is, hogy a mostani platformokra fejleszteni olyan, mintha egy kőkorszaki masinán próbálnának meg dolgozni, viszont hálás azért, hogy a jövőben