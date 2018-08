A Halo Infinite valóban a Halo 5: Guardians folytatása lesz

Évek óta hangoztatják a fejlesztők, hogy el akarják hagyni a számozást a Halo-játékok esetében, és ahogy az várható volt, amint ez megtörtént, az emberek azonnali értetlenkedésbe kezdtek, hogy végül is mi az a Halo Infinite

A biztonság kedvéért Jeff Easterling megszólalt a 343 nevében, miszerint, hanem valóban a fősztori következő fejezete, ergo a Halo 6. Halo Infinite sokkalta jobban fog fókuszálni Master Chiefre, mint tette azt az előd, ahol is ugye megoszlott a játékidő közte és Jameson Locke között, de sajnos ezenkívül nem tudtunk meg egyébiránt semmilyen újdonságot. Remélhetőleg hamarosan többet is hallat magáról a game, kíváncsiak vagyunk, mit is hoztak össze a srácok ezúttal.