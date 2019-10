A Halo Infinite második vezető producere is lelépett a 343 Industries kötelékéből

Pár hónap alatt a második vezető producer is kihátrált a Halo Infinite mögül, lévén Mary Olson a LinkedIn profilján keresztül bejelentette: már nem tagja a 343 Industries csapatának.

A történet azért érdekes, mert rövid időn belül ő a második ezen a poszton, aki lelép a stúdióból, hiszen Mary a néhány hónappal ezelőtt távozott Tim Longo helyét vette át, most azonban ő is a kilépés mellett döntött, méghozzá azért, hogyBár a váltások rosszat sejtetnek, Jon Junyszek közösségi menedzser a Redditen kijelentette, hogy Longo és Olson gyors távozása nem azt jelenti, hogy a stúdióban valamiféle kreatív dilemma lépett fel, a Halo Infinite továbbra is gőzerővel készül a kijelölt út mentén, a távozott csapattagok pedig nem hátráltatták a munkát.