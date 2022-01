A Halo Infinite következő Battle Pass-ében már játékbeli krediteket is farmolhatunk

Halo Infinite többjátékos módjában a játékosok a Season 2 Battle Pass-en keresztül krediteket szerezhetnek, amelyeket a játékon belüli boltban használhatnak majd fel tárgyak, kozmetikumok és akár egy új Battle Pass megvásárlására.

A 343 Industries tervezési vezetője, Jerry Hook által megosztott közlemény leírja, hogy a közösségtől érkező folyamatos visszajelzéseket követően a 343 úgy döntött, hogy a kreditek a Halo Infinite következő Battle Passában is gyűjthetőek lesznek, amely az első szezon lezárása után, 2022 májusában kezdődik.Hook arról is beszámolt, hogy a csapat a Halo Infinite multiplayerében az árképzés általános csökkentésére összpontosít. Megosztotta, hogy míg ez a hét a heti csomagok árainak csökkentéséről szólt, a jövő héten a csomagok egyes elemei önállóan is megjelennek majd.