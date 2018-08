A halálos és sötét sírboltokról szól a legújabb Shadow of the Tomb Raider trailer

Újabb nyúlfarknyi kedvcsinálóval próbál még jobb kedvre deríteni minket Lara Croft a Shadow of the Tomb Raider című legújabb kalandjával kapcsolatban, aminek részeként a sírboltok felfedezése most is előkelő helyet foglal majd el.

Természetesen ezúttal se aprócska kriptákra gondoljunk a sírbolt szó hallatán, a Shadow of the Tomb Raider -ben ugyanis, melyek sötét megjelenésük mellett halálos csapdák egész sorát rejtik.Hogy pontosan mégis mire számíthatunk ezen a téren a Shadow of the Tomb Raider -től, azt az alábbi kedvcsináló jóvoltából most te is megtudhatod, miközben ne felejtsd el, hogy a játék szeptember 14-én érkezik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

Nézd nagyban ezt a videót!