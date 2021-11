A gyűrűk ura mögött álló effektstúdió egy új videojátékon dolgozik egy világhírű IP alapján

A gyűrűk ura filmsorozat effekt- és kellékstúdiója, a Weta elárulta, hogy játékrészlege egy új játékon dolgozik, amely egy jelentős, jól ismert, világméretű IP-n alapul - habár nem tudni még, mi ez.

A Weta Workshop Interactive-nál egy produceri posztra kiírt álláshirdetés továbbá azt szellőztette meg , hogy ez az IP nagyon közel áll a szívükhöz. A Weta leginkább Peter Jackson A gyűrűk ura filmsorozatán végzett munkájáról ismert, így ez a franchise látszólag megfelelne a célnak, egyelőre azonban semmi sincs megerősítve, és a Weta az évek során számos más gigantikus franchise-on is dolgozott,A Weta Interactive új játéka PC-re és konzolra készül, áll az álláshirdetésben. A leírásból az is kiderül, hogy a projekt még csak most indul.