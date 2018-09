A Gwent első kampánya olyannyira tartalmasra sikeredett, hogy inkább különálló játékként adják ki

A CD Projektes srácok ismét nagyot gurítanak, ugyanis a Gwent című kártyajátékukhoz készülő első egyjátékos kampány, a Thronebreaker olyan szinten masszívra sikeredett, hogy inkább úgy döntöttek, különálló játékként adják ki.

A kampány méretét és tartalmát tekintve nem tudjuk kétségbe vonni a lengyelek döntését, ugyanis a Eurogamer beszámolója alapján a ThronebreakerEz természetesen azt jelenti, hogy az egyébként free to play modellben működő Gwent letöltése nélkül is hozzáférhetünk majd a stuffhoz, és bár az említett játék gameplay mechanikáját veszi alapul, mégis bizonyos dolgokban el fog térni tőle. Egy pofás kis előzetes is befutott ennek örömére, mutatjuk:

