A GTA Online-ban is beköszöntött a karácsony

Nemcsak közvetlen környezetünkben, hanem kedvenc játékainkban is szinte kivétel nélkül indulgatnak a különféle karácsonyi események, ezáltal a Rockstar gondoskodott arról, hogy a GTA Online idén se maradjon ünnepi event nélkül.

Ennek részeként el is indult a Festive Suprise, aminek részeként nem elég, hogy egy karácsonyfát találunk az apartmanunkban, mindemellett egy masszív fenyő került Los Santos centrumába is, amelyek mellettMindezen felül Los Santos véletlenszerűen behavazódhat, ha pedig elég ügyesek vagyunk, a lehullott hóból hógolyót gyúrhatunk, és azzal dobálózhatunk, de ezen felül kaptunk egy új Adversary játékmódot is, sőt szintén az eventhez kapcsolódóan a Sentinel Classic járgányt szintén megvásárolhatjuk magunknak.