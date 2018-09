A GTA 5 és a Gang Beasts voltak augusztusban a PS Store legkelendőbb játékai

A Sony ismét kiadott egy aktuális listát arról, hogy milyen videojátékok voltak a legkelendőbbek augusztusban, ezáltal megtudtuk, hogy az uborkaszezon nagyon éreztette hatását az utolsó nyári hónapban.

Az európai régióban ugyanis még mindig a GTA 5 volt a legkelendőbb játék a rendszeren, és míg a második helyre a Gang Beasts került fel, a dobogó harmadik fokára a Rainbow Six Siege állt, miközben az olyan exkluzívok, mintEgészen másként alakult egyébiránt a lista a tengerentúlon, ahol az élre a Madden NFL 19 került fel, és míg a második helyet a Horizon Zero Dawn szerezte meg magának, a harmadikra a GTA 5 állhatott fel. Mutatjuk a két teljes listát:PS4 Top letöltések augusztusban (Európa)Grand Theft Auto 5Gang BeastsRainbow Six SiegeHorizon Zero DawnGod of WarNo Man's SkyEA SPORTS UFC 3Pro Evolution Soccer 2019Rocket LeagueMinecraftPS4 Top letöltések augusztusban (Észak-Amerika)Madden NFL 19Horizon Zero Dawn: Complete EditionGrand Theft Auto 5Rainbow Six SiegeGod of WarBattlefield 1MinecraftThe Walking Dead: The Final SeasonBattlefield 4Rocket League