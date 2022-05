Amióta a Grasshopper Manufacture-t felvásárolta a NetEase Games, eléggé elfoglaltak - még 2021 augusztusában jelentette be, hogy öt új játék van készülőben, októberben pedig megerősítette, hogy három új IP-t fog kiadni a következő évtizedben.

Ezek közül az egyiknek már akkor elkezdődött az előgyártása, de további részleteket nem árultak el. A NetEase Games csatornáján nemrég adott interjúban a stúdió alapítója, Goichi Suda kifejezte, hogy a stúdió új játékait még idén be szeretné jelenteni.Azonban aztán megjegyezte, hogy a bejelentés "lehet, hogy végül jövőre lesz, majd meglátjuk, hogyan alakul". Mindazonáltal a No More Heroes rendezője azt mondja, hogy sietni akar, hogy mindenkinek megmutassák, mit csinálnak.

