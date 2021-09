A Gotham Knights és a Suicide Squad: Kill The Justice League is ott lesz a DC Fandome 2021-en

Októberben esedékes a második DC Fandome esemény, melyen a brand különféle termékei kerülnek prezentációra, hasonlóan, mint tavaly - és természetesen most is ott lesz a cég két zászlóshajó játéka.

A 2021-ben bejelentett Gotham Knights és Suicide Squad: Kill The Justice League egyaránt jelen lesz a rendezvényen, amely. Új leleplezéseket ígérnek mindkét alkotás kapcsán, azonban nem tudni, hogy ez mit jelent - bár mivel a Gotham Knights -ból már tavaly is kaptunk gameplay-t, így ott szinte biztos, hogy további anyagokkal szolgálnak.A Suicide Squad: Kill The Justice League már más tészta, ott sanszos, hogy egy CG trailerrel kiszúrják a szemünket, de bízzunk a legjobbakban, hogy végre játékmenetet is látunk belőle.