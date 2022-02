A Google állítólag átkereszteli a Stadiát, és egy teljesen új stratégiát vezet be

A Google azt tervezi, hogy a Stadia technológiáját úgy alakítja át, hogy vállalatokkal együttműködve "fehér címkével" látja el a techóriás streaming szolgáltatását működtető technológiát - írja a Business Insider.

A forrás szerint az új partnerséget Stadiáról "Google Stream"-re fogják átnevezni. Több vállalat is - köztük a Capcom és a Bungie - vizsgálja a saját streaming platformját.A Google is szélesíti látókörét, és a jelek szerint más cégekkel is tárgyalt, például a Peloton edzőeszközöket gyártó céggel. A Business Insider értesülései szerint a két vállalat közötti beszélgetések között szerepel, hogy a Peloton "back-end" szolgáltatója lehet-e a fitneszbicikli-családján futó játékoknak.A fehér címkés termékeket a kiskereskedők saját márkajelzéssel és logóval árusítják, de magukat a produktumokat egy harmadik fél gyártja. Fehér címkézésről akkor beszélünk, ha egy