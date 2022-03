A gonosztevőkről szól a Lego Star Wars: The Skywalker Saga új trailere

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga április 5-én jelenik meg, ezt megelőzően pedig a Warner Bros és a TT Games egy új trailert adott ki a játékhoz, amely a régóta várt címben megjelenő gonosztevőkre koncentrál.

A videó a Darkness is Rising címet viseli, és az Erő sötét oldalára összpontosít, beleértve a játékban szereplő kilenc filmben szereplő gonosztevőket. A trailerben látható gonosztevők között szerepelEz azonban egy Lego-játék, szóval ne számítsunk arra, hogy túl komoly vagy ijesztő lesz. Elvégre a videóban Kylo Ren egy vicces pólóban fejezi ki szerelmét Vader iránt, egy másik jelenetben pedig póló nélkül emelgeti a vasat. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga április 5-én jelenik meg PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S, PC és Nintendo Switch platformokon.

Nézd nagyban ezt a videót!