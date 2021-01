A gondolatvezérlés lesz Gabe Newell szerint a játékok irányításának következő szintje

A videojátékok irányításának ma már számos módja létezik, a legkülönfélébb kontrollerek, VR headsetek és egyebek várnak ránk egy kis digitális szórakozásreményében, de Gabe Newell szerint ezzel még korántsem értük el a technológia csúcsát.

A Valve társalapítója az új-zélandi News One-nak egy interjúban ugyanis a BCI technológiáról, vagyis az agyalapú számítógépes interfészekről beszélt, melyeket Gabe nagyon sokat tanulmányozott és rengeteget dolgozott is velük az elmúlt években.A technológia lényege, hogy a felhasználó elméje és számítógépe közvetlenül összekapcsolódhassanak, ami ma már nem a Cyberpunk 2077 egyik eleme, hanem teljesen a jelen, a valóság, melyek a Valve-vezér szerint potenciálisan megváltoztathatják a játékélményt.Hogy mikor? Newell szerint a Valve kötelékében, mely a nyilvánossághoz is eljuttathatná a technológiát, amihez a VR fejhallgatókat is felhasználnák, de hogy mikor lehet mindebből ténylegesen használható, végleges dolog, azt Gabe egyelőre nem akarta feszegetni.