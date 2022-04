A GOG az első munkahely, amely menstruációs szabadságot biztosít az alkalmazottainak

A GOG, a korábban Good Old Games néven ismert digitális áruház nemrég bejelentette, hogy menstruációs szabadságot biztosít alkalmazottainak, így a túlzott menstruációs fájdalmaktól vagy egyéb komplikációktól szenvedők extra szabadságot kapnak.

Ezzel a stúdió az egyik első olyan cég a játékiparban, amely ilyen juttatást kínál alkalmazottainak. Az anyavállalat,A lengyelországi székhelyű vállalat április 1-jén jelentette be a LinkedIn-en, hogy elkezd extra fizetett szabadnapot biztosítani minden érintett alkalmazottnak. A GOG szóvivője az Axiosnak elmondta, hogy becsléseik szerint ez negyedévente egy extra napot jelent majd a szabadnapot igénybe vevő alkalmazottaknak.De azt is elmondta az outletnek, hogy a munkatársak szabadon kivehetnek több szabadnapot, amikor csak az időszaki fájdalmak jelentkeznek. Az alkalmazottak azt is választhatják, hogy csak néhány órás szabadságot vesznek ki, nem pedig teljes napokat.