A Gods Will Fall megy most ingyen az Epic Games Store-on

Az Epic Games Store ünnepi 15 napos ajándékozásának végeztével visszatértünk a heti ingyenes játékokhoz, melyek közül a Gods Will Fall indítja be a 2022-es esztendőt, mint új cím.

A Gods Will Fall január 13-ig ingyenesen elérhető az Epic Games Store-ban, és ha be szeretnéd gyűjteni, nincs más dolgod, mint IDE kattintani, majd egy bejelentkezést követően máris tudod igényelni a programot. Természetesen onnantól kezdve végleg a tied lesz a szoftver.A hagyományoknak megfelelően az Epic Games nyilvánosságra hozta a jövő heti ingyenes játékot is,január 13-20. között. Addig is viszont ne hagyjátok ki a Gods Will Fallt, ütős kis alkotás, hiába nem túlzottan ismerősen csengő a címe.