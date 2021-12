Godfall és Mortal Shell a decemberi PlayStation Plus kínálatában

A Sony hivatalosan is leleplezte az idei évi utolsó PlayStation Plus kínálatát, amely talán sokakat már nem érinthet újdonságként, azonban ennek ellenére is kifejezetten kedvező az előfizetés kínálata.

Egy hete szivárgott ki , hogy a decemberi PlayStation Plus kínálata, amely szerint megkapjuk a tavalyi PlayStation 5 nyitócímként érkező Godfallt, valamint a Mortal Shellt, és a LEGO: DC Super-Villains című játékokat.Ez a szivárgás úgy tűnik közelebbi kapcsolatot ápolt a valósággal, ugyanis a leak pontról-pontra bevált mind a három játékot az előfizetés mellé bezsebelhetitek. Annyit érdemes leszögezni, hogy a Godfall azon verziója érhető el, mely az alapkampányt nem tartalmazza, csupán az endgame tartalmakat, és a kooperatív módot, de időszakosan kedvezményesen megvásárolható a kampány, ha valaki arra feni a fogát.

