A God of War végső titkának megtalálásához egy képregény ad segítséget

A Comic-Conon képviseltette magát a Santa Monica Studio is, ahol egy rövid, God of War alapján készült képregényt beszéltek át a fejlesztők, melyben Kratoson és Atreuson szarvasvadászat közben üt rajta egy medve, majd egy méretes troll.





A The Hunt címre keresztelt rövid történet kapcsán a képregény alkotója, Joe Kennedy, és a God of War atyja, Cory Barlog erősítette meg, hogyTermészetesen a keresés ezt követően meg is indult a lelkes játékosbázis által, egyes teóriák alapján az utolsó rejtély valahol Kratos háza környékén lehet. Lenyűgöző, hogy 2018-ban van még játék, amiben ilyen szinten tud meglapulni valami kis easter egg, és játékosok ezreit mozgatja meg, miközben azok az interneten osztják meg egymással a lehetséges nyomokat.