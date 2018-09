A God of War rendezője roppant merész ötlettel állt elő egy Superman-játékhoz

A PAX Westen helyett kapott egy "The Quest For the Perfect Superman Game" nevezetű panel, ahol a God of War rendezője olyan ötlettel állt elő, ami egyrészt roppant merész, másrészt pedig brutálisan izgalmasan hangzik már látatlanban is.

Cory Barlog úgy képzelné el a tökéletes Superman-játékot, hogy egy fiatal Clark Kent bőrébe bújva kéne iskolába járni, miközben szépen lassan kitanuljuk a szuperhősködés mivoltát, és az összes ezzel járó nehézséget megtapasztaljuk.Barlog úgy írta le ezt az ötletet, mint a Persona 5 találkozása a Smallville-el, és olyan ideát is felvetett, mint például, hogy. Fontos megjegyezni, hogy Barlog nem dolgozik semmilyen efféle játékon, ez szimplán egy felvetés volt részéről, de valljuk be, igazán izgalmas koncepció!