A God of War lett a PlayStation történetének leggyorsabban fogyó exkluzívja

Az már eddig is nyílt titok volt, hogy a PlayStation 4 érában a God of War volt a leggyorsabban fogyó exkluzív, viszont most egy olyan eredmény is felszínre került, melyre vélhetőleg a fejlesztők még álmukban sem gondoltak volna.

Az NPD Group felmérése alapján ugyanis kiderült, hogy nem csak, hogy a jelenlegi generációban,1995 óta monitorozza a vállalat az eladásokat, és ha figyelembe vesszük, hogy 23 év alatt mennyi exkluzív is érkezett a platformra, akkor ez több, mint szép teljesítmény. Kíváncsiak lennénk, Cory Balrogék milyen arcot vágtak, mikor ezt meghallották, most már csak azt szeretnénk, hogy a folytatások is legalább ennyire mesteriek legyenek.A God of War jelenleg 5 millió eladott példánynál jár.