A God of War készítője sem érti, mi ez a hihetetlenül furcsa marketing a Death Stranding mögött

David Jaffe, avagy a God of War és a Twisted Metal készítője előrukkolt egy videóval, mely során kitér arra a témára, ami igazából sokunk fejében megfogant már, hogy mégis mi zajlik valójában a Death Stranding marketingjének hátterében.

Jaffe-nek értelemszerűen van már tapasztalata, hogyan zajlik a Sonynál egy-egy játék kiadása, a folyamatot pedig egy roppant részletes és betonbiztos tervvel írja le, viszont amikor a Death Stranding et látja, akkor nem feltétlenül érti az egész mögötti koncepciót.Bár alapvetően őt is egyre inkább érdekli a játék minden egyes trailerrel, azonban (főleg a gamescomos gameplay után) azt is tudja, hogy sokaknak nem tetszik, amit prezentál Kojima ezekben a videókban. Jaffe szerint könnyen meglehet, hogy Kojima átigazolásánál kőbe vésték, hogy a Death Stranding marketingjét teljes mértékben az ő kezébe adja a Sony, ebben az esetben pedig érthető lenne ez az egészen furcsa kampány.A másik teóriája szerint a Sony is látja, hogy egy abszolút rétegjáték a Death Stranding , ami alapjáraton nem kelne el túl sok példányban, ráadásul még marketingelni is nehéz, éppen ezért nyúlnak ilyen rejtélyes reklám-hadjárathoz, és természetesen ő is felteszi a milliódolláros kérdést:

