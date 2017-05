A Gigabyte is bemutatta RX 550-es kártyáit

A grafikus kártyák piacán mostanság sok kimondottan új modellt nem kaptunk, de az AMD nemrég rajtoltatta el a belépőszintű RX 550-es modelljét, mely a korábbi évekhez képest jóval erősebb megoldásnak tűnik.

A partnerek természetesen sorra mutatják be a rá épülő újdonságaikat, nemrég pedig a Gigabyte leplezte le, hogy mivel is indul harcba az első körben. A vállalat két modellt épített első körben, melyeket az ASUS-tól eltérően pozicionáltak, hiszenA Radeon RX 550 D5 2G és a Radeon RX 550 Gaming OC 2G 30 és 40 000 Ft közötti áron kerültek piacra, előbbit egy darab 90mm-es ventilátor hűti, utóbbit pedig egy két ventilátoros Windforce rendszer. Természetesen az alap órajeleken is emeltek valamennyit, így 1200MHz körüli értékekre lehet számítani és az is biztos, hogy hamarosan érkeznek a még erősebb, 4GB GDDR5 memóriával szerelt változatok.