A Ghost Experience frissítésről szól a Ghost Recon Breakpoint legújabb kedvcsinálója

Hamarosan nagyobbacska frissítéssel gyarapodik majd a Ghost Recon Breakpoint , a Ubisoft pedig ennek apropójából most előhozakodott egy friss kedvcsinálóval, mely a Ghost Experience névre keresztelt frissítést állítja a középpontba.

A kérdéses update várhatóan még a mai napon elérhető lesz a játékhoz, és ha nem is túl látványos, de egészen hasznos újdonságokat hoz magával, ennek megfelelően a franciák például erőteljesen megpiszkálták a mesterséges intelligenciát, hogy minden eddiginél jobb és átfogóbb élményeket kaphassanak a rajongók, de néhány környezeti kiigazítás mellettEz utóbbinak hála most először felfedezhetjük a Golem szigetet szóló- és kooperatív módban, de kibővült a raid progressziós rendszere és egy új nehézségi szint is csatlakozott a játékhoz. Nem feledni, hogy a Ghost Recon Breakpoint holnap megkezdi újgenerációs kirándulását is Xbox Series X-en!