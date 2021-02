A Gears 5 készítői is besegítenek a Halo Infinite fejlesztésébe

Halo Infinite esetében úgy döntött a Microsoft és a 343, hogy inkább elhalasztják, csak ne jelenjen meg abban az állapotban a játék, ahogyan bemutatták, ami egy Cyberpunk 2077 után abszolút örömteli információnak tudható be.

Mint az most kiderült, a The Coalition is besegített a fejlesztésbe, lévén ugyanis több alkalmazott esetében felfedezni vélték, hogy a korábbi projektjeik sorában feltüntették a Halo Infinite -et is, magyarán azok, akiknek köszönhettük a Gears 5-öt, segítséget nyújtottak a Microsoft következő zászlóshajójában.Ha minden igaz, idén ősszel megjelenhet a Halo Infinite , azonban egyelőre nem tudni, hogy mit és mennyi mindent alakítottak át a játék kapcsán ahhoz képest, amit legutóbb láttunk belőle, de remélhetőleg azóta jóval ütősebb minőséget képvisel a produktum.