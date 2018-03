A GDC Awards 2018-on is mindenkit maga mögé utasított a The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Az éjszakai órákban a Game Developer Conference részeként ismét átadták a GDC Awards 2018 díjakat, aminek köszönhetően megtudtuk, hogy a The Legend of Zelda: Breath of the Wild ismét maga mögé tudott utasítani mindent és mindenkit.

Olyannyira, hogy, noha nem a Nintendo újdonsága volt az egyetlen, amelyik egyszerre több értékelést kapott.A Gorgoa például az innovációs díj mellett a legjobb mobiljátéknak járó elismerést is átvehette, de közvetetten a Cuphead is két kategóriában lett nyertes, hiszen a legjobb művészeti megjelenés mellett a csapatot a legjobb bemutatkozásnak járó díjjal tüntették ki.BEST AUDIO The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo EPD / Nintendo)BEST DEBUTStudioMDHR (Cuphead)BEST DESIGN The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo EPD / Nintendo)BEST MOBILE GAMEGorogoa (Jason Roberts / Buried Signal / Annapurna Interactive)INNOVATION AWARDGorogoa (Jason Roberts / Buried Signal / Annapurna Interactive)BEST NARRATIVEWhat Remains of Edith Finch (Giant Sparrow / Annapurna Interactive)BEST TECHNOLOGYHorizon Zero Dawn (Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment)BEST VISUAL ARTCuphead (StudioMDHR)BEST VR/AR GAMESuperhot VR (SUPERHOT Team)GAME OF THE YEAR The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo EPD / Nintendo)