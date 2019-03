A GDC 2019-en is elvitte az Év Játéka díjat a God of War

A GDC 2019 egyik zárópillanataként szokás szerint egy díjátadót is nyélbe ütöttek a rendezők annak érdekében, hogy értékeljék egy kicsit a játékvilág teljesítményét az elmúlt hónapok tükrében.

Mivel a GDC nem egy E3, ezért az alábbiakban összeállt listától ne várjunk túl átfogó és objektív jelleget, így történhetett, hogy gyakorlatilag egy mobiljáték nyerte el a legjobb debütért járó elismerést, és a legjobb hangokért is a Celeste lett a díjazott, ami egyenesen röhejes.Az viszont kevésbé az, hogy, noha a Red Dead Redemption 2-t éppen a technológiáért díjazni már ismét a humor kategóriáját súrolja. Azért mutatjuk a GDC 2019 díjátadóján kiosztott elismeréseket:Game of the Year: God of War (Sony Santa Monica / Sony Interactive Entertainment)Best Debut: Florence (Mountains)Best VR/AR Game: Beat Saber (Beat Games)Best Mobile Game: Florence (Mountains)Best Narrrative: Return of the Obra Dinn (Lucas Pope)Pioneer Award: Rieko Kodama (lead producer and director at Sega)Best Audio: Celeste (Matt Makes Games and Power Up Audio)Best Technology: Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games)Best Visual Art: Gris (Nomada Studio)Best Design: Into the Breach (Subset Games)Lifetime Achievement Award: Amy Hennig (játékdizájner, az Uncharted alkotója)Innovation Award: Nintendo Labo (Nintendo)Audience Award: Beat Saber (Beat Games)