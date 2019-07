A GameStop egyik első embere örül, hogy a következő konzolgeneráció sem szakít a lemezes játékokkal

Évek óta kapnak sikítófrászt világszerte a játékboltokat, illetve bolthálózatokat üzemeltető szakmabeliek, ha szóba kerül, hogy rövidesen elérkezhet az a kor, amikor a konzolokhoz nem árulnak többé lemezes játékokat.

Bár a Microsoft a kurrens generációban megpróbált már tapogatózni, amikor kihozták a lemezmeghajtó nélküli Xbox One -t, de miután a kutyát sem érdekelte, még ők is úgy döntöttek, hogy a jövőre érkező új Xbox - és a Sony részéről a PS5 egyaránt - támogatják majd a lemezes játékokat.Frank Hamlin, a Gamestop egyik első embere a Gamespot munkatársainak ezzel kapcsolatban elmondta, hogy nagyon örül a dolognak, mert bár a digitális játékok egyre nagyobb jelentőséget kapnak, de a fogyasztók érezhetően még mindig, és amíg van elég érdeklődő, addig a játékosoknak meg kell adni ezt a lehetőséget. Persze neki még akkor is ezt kellett volna mondania, ha egészen mást gondol...