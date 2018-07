A gamescom-on alaposabban is bemutatkozik a Close to the Sun című történelmi horror

Egy aprócska olasz indie stúdió, a Storm in a Teacup csapata bejelentette, hogy terveik szerint az augusztusi gamescom expón mutatják majd be alaposabban soron következő videojátékukat, mely Close to the Sun címmel egy történelmi horror lesz Nikola Tesláról.

A PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is érkező kaland 2019 elején jelenik majd meg, és egy részben fiktív, részben valós sztorit mesél el nekünk az 1890-es évek végéről, a főszerepben Tesla egyik találmányával, mely egy óriási hajókomplexumként öltött testet, és ahogyan az a forradalmi, bődületes találmányok esetében lenni szokott, valami esetében is nagyon balul ütött ki.A belsőnézetes horrorkalandban egy Rose nevű fiatal újságírót irányítunk majd, aki testvérét próbálja megkeresni ezen az óriási hajókomplexumon, miközben újabb ijesztő rejtélyek, fejtörők és egyebek várnak ránk, egy csipetnyi túléléssel, meneküléssel és rejtőzködéssel kiegészülve. Close to the Sun -ról egyébiránt már a tavalyi gamescom expón is hallottunk, de akkor még csak félszavakkal, az idei kölni eseményen viszont mindenről lehullhat a lepel.