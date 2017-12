Újabb DLC csomaggal gyarapíthatjuk a Lego Marvel Super Heroes 2 kínálatát, a Traveller's Tales ugyanis elérhetővé tette a Galaxis őrzőihez kapcsolódó második kiegészítőt is.

A Guardians of the Galaxy Vol.2. Pack névre keresztelt bővítmény a kérdéses mozifilm második epizódjához kapcsolódik, és részeként kapunk egy vadonatúj kapcsolódó pályát, valamint, de Űrlord és Mordály is új köntösben térhet vissza.A DLC természetesen a Season Pass részeként érkezik, ha viszont nem rendelkezünk szezonbérlettel, akkor sem kell többet kifizetnünk érte átszámítva egy Mátyásosnál.