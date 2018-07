A Funcom 25 éves történetének legjobb eladásait produkálta a Conan Exiles

Bár az induláskor sokan óriási bukónak gondolták a Conan Exiles -t, azonban a játék végül mégis kikupálódott, és a Funcom bejelentése szerint 25 éves fennállásuk során még egyetlen alkotásukkal sem sikerült ilyen sikereket elérniük.

A nyitott világú túlélőkalandból ugyanis már 1,4 millió példány kelt el világszerte, ami a Funcom történetének legjobban és leggyorsabban fogyó alkotásává is tette a játékot, hiszen bár volt olyan játékuk, ami elérte ezt az eredményt, méghozzá a 2008-as Age of Conan: Hyborian Adventures, de annak is három évre volt szüksége hozzá.A nagy siker apropójából a készítők összedobtak egy kapcsolódó trailert a játékhoz, sőt mi több,, mely Jewel of the West címmel augusztus 23-án jelenik majd meg, a főszerepben egy halom új fegyverrel, páncéllal, épületelemmel, bútorral és Aquilonia témájú dolgokkal.A letölthető tartalom mellett egy ingyenes frissítés is készülődik a játékhoz, mely várhatóan a pet-rendszerrel egészíti ki az alapokat - többek között -, de erről pontosabb részleteket csak későbbre ígértek a fejlesztők.

