A Frostpunk 11 legfontosabb játékelemét mutatja be a legújabb videó

Vészesen közeleg a Frostpunk megjelenése, mely az idei év stratégia-felhozatalának egyik legkülönlegesebb tagjaként érkezik, hogy meghódítsa a poszt-apokaliptikus városépítés és városmenedzsment kedvelőinek a szívét.

Azt már eddig is tudtuk, hogy a 11 bit Studios csapata igazán különleges dolgokat valósított meg a Frostpunk keretein belül, azonban most kiadtak egy videót, aminek keretein belül, hogy még alaposabban megismerkedhessünk ezzel a különlegességgel.Ha megtetszik a látvány és a játék, a Frostpunk várhatóan április 24-én, azaz jövő héten jelenik meg PC-re, majd a későbbiekben konzolokra is, utóbbiak kapcsán azonban még nem tudunk pontos időponttal szolgálni.

Nézd nagyban ezt a videót!