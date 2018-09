Napok kérdése és végre valahára pörgethetik a PlayStation 4 tulajok a Spider-Man t, ezáltal pedig időszerű volt, hogy mozgás közben megmutassák, milyen módon is fog működni a manapság egyre nagyobb népszerűségnek örvendő fotó mód.

A funkció a már korábban beharangozott Day One Patch-csel kerül be a játékba, ésSzeptember 7-én már rajtol is a stuff, valószínűleg most a célvonalban ismét megnyomják a srácok és ismét iszonyatos mennyiségű előzetest fognak publikálni a Spider-Man ből, bár őszintén szólva a játékosok java része mostanra egészen biztosan eldöntötte, hogy érdekli-e őket a játék vagy sem.

