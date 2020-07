A főszereplőről, Eivorról szól az Assassin's Creed Valhalla új trailere

Friss kedvcsinálón mutatkozik be a Ubisoft vikinges mókája, az Assassin's Creed Valhalla, lévén publikáltak egy vadonatúj trailert, mely teljes mértékben a főszereplőre, a játszható karakterre, Eivorra helyezi a fókuszt.

Mint azt korábbról már megtudtuk, Eivor egyaránt lehet férfi és nő is, választásunktól függően, az előzetes pedig leginkább az ő sorsát tematizálja., ellenben szemlélhetjük a CGI bemutató által felvonultatott látványos helyszíneket, ahol vélhetően a játékban is megfordulhatunk majd.Még mielőtt ráveted magad az alábbiakban a trailerre, nem árt, ha nyugtázod, hogy az Assassin's Creed Valhalla debütálását november 17-ére várjuk, PC-re, PS4-re, Xbox One-ra, majd valamivel később érkezik a következő generációs konzolokra is.

Nézd nagyban ezt a videót!