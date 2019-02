A Fortnite-vezér a Twitteren dicsérte az Apex Legends-et, majd törölte a bejegyzését

Igazán meglepő dolog történt a Twitteren néhány órával ezelőtt, ahol egy rajongó azt szerette volna megtudakolni Mark Rein-től, a Fortnite egyik első emberétől, hogy miként tetszik neki a nagy riválisként emlegetett Apex Legends





I will enjoy that! — Mark Rein (@MarkRein) 2019. február 10.



A bejegyzést a Twitteren teljesen nyilvánosan, Mark megjelölésével indította útnak, amire az Epic Games munkatársa meglepően gyorsan reagált is, ezáltalHogy pontosan miért, azt senki sem tudja - vélhetően felsőbb utasításra -, azonban a nyomai nemcsak lefotózva maradtak meg, hanem többek között Vince Zampella, a Respawn Entertainment vezérének válasza kapcsán is, aki elmondta, hogy sokat jelent neki ez a bejegyzés, és őszintén reméli, hogy a következő találkozásukkor megisznak majd egy italt.Hogy kerek legyen a történet, Mark Rein erre is válaszolt, és ez a válasza meg is maradt a Twitteren, noha ebben már nem dicséri az Apex Legends -et, pusztán azt közli Zampellával, hogy szívesen hörpint vele majd valamit.