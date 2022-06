A Fortnite új szezonjában még Darth Vader is felbukkan

Közel sem lesz hétköznapi a Fortnite következő szezonja, a Chapter 3 Season 3 ugyanis várhatóan olyan újdonságokkal bővíti majd az alkotást, amire még a legnagyobb rajongók sem igazán számítottak.

Példának okáért a battle pass részeként több új karakter is bekerül az alkotásba, így köztük például Darth Vader, de a későbbiekben Indiana Jones is csatlakozik a bulihoz több feloldható forma társaságában, miközben természetesen új helyszínnel bővül a térkép (Reality Falls), visszatért a Baller nevű jármű, lovagolhatunk farkasokon és medvéken, sőt még három új helyszínnel is gazdagodott a kínálat.Ezen felül jött megint egy rakás loot is, szóval érdemes csatlakozni a mókához, amihez természetesen egy vadonatúj kedvcsináló egyaránt napvilágot látott az alábbiakban.

Nézd nagyban ezt a videót!