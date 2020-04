A folytatás mellett egy újabb feldolgozásról is kérdezgeti a Resident Evil-rajongókat a Capcom

Talán még az aranykorban sem ment annyira a Resident Evil-sorozat, mint manapság, a Capcom pedig határozottan addig szeretné ütni a vasat, amíg az meleg, ennek apropójából máris a folytatásról kezdték el kérdezgetni a rajongókat.

Történt ugyanis, hogy a Capcom hivatalos honlapján megjelent a minap egy bárki által kitölthető kérdőív , melyben két nagyon érdekes kérdés is felbukkant, ezáltal a japánok megpróbáltak puhatolózni egy kicsit arról, hogy a rajongók harapnának-e rá, ha lenne folytatása és újabb feldolgozása a Resident Evil-sorozatnak.Ha te is szívesen beleszólnál a Capcom terveibe, akkor irány kitölteni a kérdőívet, hiszen igencsak úgy tűnik most, hogy a rajongókon múlik majd, milyen irányban indulnak tovább a Resident Evil-szériával a Capcom munkatársai. Ti melyiknek örülnétek jobban?? Netán mindkettő jöhet?