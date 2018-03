A Bandai Namco és a Level-5 újabb kedvcsinálót mutatott be a csodálatos Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom -ról, aminek középpontjába ezúttal a játék központi karaktere, Evan került.

A főhőst sokszor és sokféleképpen láthattunk már korábban, és most is arra törekedtek az alkotók, hogy a lehető legtöbb nézőpontból megismerhessük Evant, aki Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom egyébiránt már elkészült és aranylemezre került, megjelenése pedig itt van a nyakunkban, lévén március 23-án várjuk PC-re és PS4-re is.

