A Focus Home Interactive belsős fejlesztőstúdiójává váltak a The Surge alkotói

Felvásárolta a Deck13 stúdióját a Focus Home Interactive kiadója, így a The Surge és a Lords of the Fallen alkotói mostantól belsős csapatként lesznek jelen a vállalat portfóliójában, bár lényeges változások nem várhatók.

A hírek szerint a Focus Home Interactiveki azért, hogy a Deck13 csapata 100 százalékban az ő tulajdonukba kerülhessen, így a jövőben bármilyen projekt is készül a német brigád falai között, az biztosan az ő szárnyaik alatt jelenhet majd meg.A Focus Home Interactive egyébiránt éppen a közelmúltban jutott 46 millió eurós segítséghez azért, hogy felvásárlások révén válhassanak egyre erősebbé, és a Deck13 bekebelezése éppen ennek a folyamatnak a részét képezi, de lehetnek még meglepetések a jövőben.