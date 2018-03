A Fire Emblem Warriors aktuális DLC-jére koncentrálnak a legújabb trailerek

A Koei Tecmo elérhetővé tette a Fire Emblem Warriors legújabb letölthető tartalmát, aminek részeként a Fire Emblem Awakeningből sikerült átemelnie a csapatnak három legendás harcost.

Ők sorban Tharja, Olivia és Owain lettek, akiket a készítők most egy-egy külön trailer keretein belül is megmutatnak nekünk annak érdekében, hogy tudjuk, mire is szórjuk ki kemény dollárjainkat.A DLC-ben a karakterek mellett egyébiránt új történelmi pályák, ruhák és képességek is megtalálhatók, de az extra fegyverekről sem kell lemmondanunk.

