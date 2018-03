A Final Fantasy XV rendezőjének vezetésével nyitott új stúdiót a Square Enix

Új stúdiót nyitott Japánban a Square Enix, mely Luminous Productions név alatt már most érdemes a figyelemre, hiszen a csapat élére nem kisebb személy került, mint maga Hajime Tabata.

Aki esetleg nem tudná, emberünk volt a nagyszerűen sikerült Final Fantasy XV rendezője, és a korábbi munkáiból kiindulva biztosan nem hagyja majd, hogy tucattermék kerüljön ki a kezei közül, pláne hogy több fejlesztőt is magával vitt az említett JRPG-t megalkotott csapatból.Ezt már most leszögezte a Square Enix is, akik a tokiói stúdió kapcsán bejelentették, hogy, vagyis nem csak Japán-orientált alkotások készülnek az új brigád falai között.