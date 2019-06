A Final Fantasy VII Remake lett az idei E3 legjobbja

Túlzás nélkül kritikán aluli volt az idei E3 expó, és bár évek óta süllyed a színvonal, azért a 2019-es eseményt utólag jól minősíti, hogy legjobbjának járó díjat nem egy újonnan bejelentett cím, hanem egy ezeréves játék feldolgozása kapta.

Hiába volt azonban szép és jó, sőt ígéretes, azért egy E3 legjobbjának mi nem választottuk volna meg a FInal Fantasy VII Remake-et - persze jobb híján... -, de a Game Critics Awards munkatársai szerint jobban megérdemelte, mintNem úgy a Doom Eternal, mely a Final Fantasy VII Remake-kel együtt több kategóriában is dominanciát élvezett, ezáltal a legjobb PC-s játék mellett a legjobb akciójátéknak járó elismerést is megkaparintotta. Mutatjuk a díjazottak listáját, de egy vérnyomáscsökkentőt azért vegyetek be előtte:Best of ShowFinal Fantasy VII RemakeBest Original GameThe Outer WorldsBest ConsoleFinal Fantasy VII RemakeBest VR/AR GamePhantom: Covert OpsBest PC GameDoom EternalBest Hardware/PeripheralXbox Elite Wireless Controller Series 2Best Action GameDoom EternalBest Action/AdventureWatch Dogs: LegionBest RPGFinal Fantasy VII RemakeBest Racing GameCrash Team RacingBest Sports GameEFootball Pro Evolution Soccer 2020Best Strategy GameJohn Wick HexBest Family/Social GameLuigi?s Mansion 3Best Online MultiplayerCall of Duty Modern WarfareBest Independent Game12 MinutesBest Ongoing GameDestiny 2Special Commendations for GraphicsCyberpunk 2077