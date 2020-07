A Final Fantasy VII Remake folytatásának munkálatait is lelassította a koronavírus

Rendkívüli módon hátráltatja a Square Enix csapatát a koronavírus-járvány, amiről most maga Yoshinori Kitase is megszólalt, a Final Fantasy VII Remake producere ugyanis egy interjúban kifejtette, mennyire rossz a helyzet.

A járvány hatására ugyanis a Square Enix jelentős része még mindig otthonról dolgozik, miközben nem állt vissza a régi munkatempó, ami a projektek folyamatos csúszását eredményezik, ezáltal a Final Fantasy VII Remake folytatása is annyira lelassult, hogy egyelőre fogalma sincs az alkotónak, mikor kerülhet a boltok polcaira.Kitase azonban mégis optimista! Bár a távmunka szerinte most lelassította a projektet, később azonban behozhatják még ezt a lemaradást, így hosszabb távon talán kiküszöbölhetik a történteket. Egy klasszikussal élve tehát a helyzet nem jó, de nem is reménytelen.