A FIFA 19 és a PUBG voltak decemberben a PS Store legnépszerűbb játékai

A Sony előhozakodott a PS Store aktuális letöltési listáival, így megtudtuk, hogy decemberben ismét nagy változások voltak a PS4 digitális játékeladásai között a novemberi Battlefield V és Call of Duty: Black Ops 4 egyeduralom után.

Ennek megfelelően kiderült, hogy míg Európában a FIFA 19 mindent maga mögé utasított, a dobogóra felkerült a platformra végre ellátogató PUBG, sőt mi több, a bronzérmet a múlt hónapról ismert Battlefield V akaszthatta a nyakába.Mint azt már megszoktuk, Észak-Amerikában megint más játékok és más sorrendben uralják az eladási listát, ezáltal decemberben a PUBG lett az abszolút első helyezett, utána a Call of Duty: Black Ops 4 következett, a harmadik helyre pedig a GTA V furakodott be.FIFA 19PUBGBattlefield 5Call of Duty: Black Ops 4Grand Theft Auto 5God of WarRed Dead Redemption 2Spider-ManThe ForestThe Sims 4PUBGCall of Duty: Black Ops 4Grand Theft Auto 5Red Dead Redemption 2Battlefield 5FIFA 19Mortal Kombat XLSpider-ManNBA 2K19Madden NFL 19