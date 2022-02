A felvásárlás ellenére PlayStation platformokra is megjelenhetnek a jövőben érkező Call of Duty-játékok

Elképesztően sok kérdést vetett fel a közelmúltban, hogy a Microsoft januárban bekebelezte az Activision Blizzard csapatát , hiszen ez logikusan azt vonja maga után, hogy a kiadó összes játéka csak PC-re és Xbox-konzolokra jelenhet meg a jövőben.

A növekvő forrongás miatt a redmondi óriás azonban úgy határozott, hogy egy közleményben tisztázza a helyzetet, amiből kiderült, hogy egyáltalán nem az a célja a Microsoftnak, hogy a Call of Duty-sorozatot és az Activision Blizzard többi népszerű sorozatát elzárják a PlayStation-tábortól.Amíg érvényben vannak a korábbi vállalások és megállapodások, addig ebbe eleve nem is szólhatnak bele, de, de a Nintendo egyre sikeresebb Switch-konzoljával is hasonlóképpen járnak majd el. Aggodalomra tehát egyelőre nincs okunk az Activision Blizzard játékainak jövője kapcsán.